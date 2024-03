Die Menschen können sich nicht vorstellen, was Krieg mit einem macht“, klagt Tetyana Prodan, die mit ihrem Mann Ihor seit bald zwei Jahren in Lienz lebt. Jedesmal, wenn über ihren Köpfen ein Rettungshubschrauber das Lienzer Bezirkskrankenhaus anfliegt, fährt es den beiden durch Mark und Bein. „Genauso ist es am Samstag, wenn die Sirenen zur Mittagszeit aufheulen. Wir hören den Fliegeralarm.“ Von einem Tag auf den anderen war es vor zwei Jahren mit dem Frieden in ihrer Heimat vorbei. „Wir sind in der Früh aufgestanden und Militärhubschrauber kreisten in der Luft. Man sieht es, aber man glaubt es nicht.“ Bis Bomben fielen und Raketen einschlugen.