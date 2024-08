500 junge Soldaten in Innervillgraten angelobt

Bei militärischem Festakt gelobten die Soldaten und Soldatinnen der Republik und der Bevölkerung zu dienen. Sie haben ihren Dienst beim Jägerbataillon 24 in Lienz, dem Stabsbataillon 6 in Innsbruck oder bei der 1. Jägerkompanie in Landeck am 1. Juli angetreten.