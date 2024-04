Disziplinarbehörde ermittelt gegen Kommandanten des Jägerbataillons 24

Vor zehn Jahren übernahm Oberst Bernd Rott das Kommando des Jägerbataillons 24 an den Standorten in Lienz und St. Johann in Tirol. Nach Vorwürfen von Untergebenen wurde Rott vorläufig abgezogen.