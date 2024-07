Monatelang stand das Café Central in Lienz leer, es fand sich offenbar einfach kein neuer Pächter. Am 11. Juli hat dann der Italiener Giorgio Delle Rose die beliebte Gaststätte nach der Durststrecke als leitender Angestellter wieder aufgesperrt. „Ich freue mich sehr, dass wir hier verantwortlich sein dürfen. Wir haben an sieben Tagen in der Woche geöffnet, und ich bediene gemeinsam mit meiner Frau Lidia Olaru unsere Gäste.“

Die Lage des Lokals könnte eigentlich kaum besser sein: Das Café Central mit seiner Terrasse direkt am westlichen Eingang zum Hauptplatz lädt ein, beim Flanieren durch Lienz eine Pause einzulegen und die anderen beim Vorbeiziehen zu beobachten. Man setzt dabei auf bewährte Rezepte: „Wir behalten die Getränkekarte im Großen und Ganzen bei, weil sich unsere Gäste das wünschen.“ Es gibt also Kaffeesorten, Aperitivi, italienische Mischgetränke, natürlich Bier und Wein. Eine feine Auswahl an Cocktails soll die Karte bald noch ergänzen.

Die Terrasse liegt direkt am westlichen Eingang zum Hauptplatz © Christoph Blassnig

Ein neuer Pizzakoch ist in der Stadt

Zum Stillen des kleinen Hungers gab es im Central immer schon einfache Speisen. Statt Toast und Tiefkühlprodukten serviert der Italiener vom ersten Tag an frische Pizzen. „Den Teig habe ich gestern selbst gemacht“, verkündet der Gastgeber stolz und präsentiert eine Lage mit Teigkugeln. „Frisch muss eine Pizza sein, da mache ich keine Kompromisse. Ich bin Italiener.“ Spricht es und nimmt mit der Teigspachtel eine Kugel auf, streicht sie mit den Fingern flach und schwingt den Pizzateig gekonnt um seine Handgelenke. Zu den zehn klassischen Pizzen auf der Speisekarte gesellen sich italienische Vorspeisen und verschiedene Salate.

Das Café Central ist an allen Wochentagen geöffnet, und zwar von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, an den Sonntagen von 14 bis 20 Uhr. Giorgio Delle Rose legt sich da allerdings nicht fest: „Wir halten auch länger offen, wenn wir Gäste haben. Wenn es in der Stadt Konzerte oder Veranstaltungen gibt, soll man schließlich auch bewirtet werden.“