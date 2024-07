Das 33. Internationale Straßentheater- und Zirkusfestival in Lienz nimmt weiter Fahrt auf. „OLALA2024 ist fulminant gestartet“, verkündete Elisa Mutschlechner von der Veranstalterfamilie. Am Johannesplatz sorgt seit Mittwoch der äußert beliebte Rummelplatz mit den Holzspielzeugen von Martin Holub für Furore bei den jüngsten Festivalbesuchern. Auf der Bühne am Hauptplatz versetzt das Marionettentheater „Hanging by a Thread“ schon am Vormittag das Publikum in Staunen. Die OLALA Specials am IDM Areal Ebnerfeld waren schon am Mittwochabend ein großer Erfolg und werden am Donnerstagabend noch einmal in Szene gesetzt.

Am Freitag wird die Innenstadt zur Bühne

Am Freitag verlagert sich das Festival-Geschehen dann schon ab 10 Uhr am Vormittag ausschließlich in die Lienzer Innenstadt, die erfahrungsgemäß einem Hexenkessel gleichen wird. Eine Aufführung folgt auf die nächste, das Publikum strömt von einem Platz zum anderen. Am Freitagabend wird dann auch noch Schloss Bruck zur Kulisse für Feuerwerk, Licht- und Lasershows sowie Walking Acts. Die Veranstalter empfehlen die Mitnahme von Sitzunterlagen und Decken. Auch am Samstag werden sowohl in der Innenstadt und rund um Schloss Bruck unzählige Besucher erwartet.