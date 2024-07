Schräg, grotesk und zugleich kunstvoll kommt es daher, das heurige Straßentheaterfestival in Lienz. Viele Acts quer durch Europa haben sich Organisator Hans Mutschlechner und seine Mitstreiter in Europa angesehen. Man will ja nicht die Katze im Sack in die Stadt bringen. Ein Team von insgesamt 40 Personen mit einem Budget von rund 200.000 Euro hat wieder ein Programm auf die Beine gestellt, damit sich die Menschen sechs Tage lang amüsieren dürfen. Die Begeisterung beim Publikum ist dem „Olala“ gewiss.