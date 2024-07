Mit dem Start des Sommerfahrplans des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) am Samstag, 6. Juli, fahren bis zum 1. September zwei Linien tagesdurchgängig direkt zum Tristacher See. Das ist zum einen die „Linie 1“, die von Gaimberg über Lienz (Grafendorfer Straße - Innenstadt - Bahnhof - Eichholz) und Tristach zur Seewiese verkehrt, und zum anderen die „Linie 2“, welche die Fahrgäste von Lienz (Moarfeld - Schloßgasse - Dolomitenkreuzung - Bahnhof) weiter nach Amlach und zum Parkhotel Tristacher See transportiert. Beide Busse halten auch für die Badegäste, die das Dolomitenbad Lienz besuchen wollen, an der Haltestelle „Dolomitenstadion“. Die Nutzer der „Linie 3“ haben die Möglichkeit, beim Bahnhof direkt in die „Linie 1“ oder „2“ umzusteigen.