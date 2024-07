Noch ist nicht aller Tage Abend, in der Volksschule von Untertilliach. Am Freitag war dort letzter Schultag für vier Kinder mit ihrer Lehrerin und Schulleiterin Brigitte Prinster. Zwei der Schüler gehen ab Herbst in die Mittelschule Sillian. Und dann gibt es in der Gemeinde für zwei Jahre nur mehr zwei Volksschulkinder. Das führte dazu, dass die Schule jetzt stillgelegt wird. „Sie wird nicht geschlossen“, betont Bürgermeister Manfred Lanzinger. Das ist ihm sehr wichtig. Lanzinger erklärt, dass die Bildungseinrichtung in zwei Jahren wieder aufsperren wird, weil dann wieder Kinder für die Grundschule aus dem Kindergarten nachrücken würden. Die zwei Schulkinder und ihre Lehrerin gehen nach Obertilliach.