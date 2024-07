Der Osttiroler Fahrradzug war bei seiner Einführung vor 26 Jahren einer der ersten dem Freizeitverkehr gewidmeten Züge in Österreich. Inzwischen nutzen ihn mehr als 110.000 Fahrgäste pro Jahr. Heuer ist der Fahrradzug am besten Weg, den Rekord vom Vorjahr zu brechen. Zwischen Lienz und Innichen verkehren am Drauradweg die speziellen Radzüge. RadfahrerInnen können nach der Tour mit dem Rad in den Zug steigen. So legen sie den Retourweg bequem und klimaschonend zurück.