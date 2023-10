Das Gebäude der Südtiroler Firma Papin im Sillianer Ortsteil Arnbach steht schon länger. Nun wurde – direkt neben der Bundesstraße – auch das Geschäft eröffnet. Eigentlich ist der Unternehmer Thomas Schmidhofer in Osttirol mit seinem Fahrradverleih bekannt geworden. Tausende italienische Touristen nehmen im Sommer sein Angebot in Anspruch und strampeln auf Leihrädern von Innichen nach Lienz. In Arnbach werden generalüberholte Fahrräder angeboten – quer durch alle Segmente: mit und ohne Elektromotor, für das Gelände, die Stadt und die Straße. "Generalüberholte Räder kosten weniger als neue Modelle, ohne dabei an Qualität einzubüßen", heißt es vonseiten der Firma Papin Sport.

"Wir verkaufen Rückläufer aus Verleih, Hotels und privaten Langzeitmieten", sagt Schmidhofer. Im neuen Geschäft in Arnbach arbeiten zwei bis drei Mitarbeiter durchgehend – und von Herbst bis Frühjahr auch das Personal, das über den Sommer an den Bahnhöfen Sillian und Lienz tätig ist. Eine Besonderheit des neuen Papin-Shops in Sillian ist der Übungspark, den das Kärntner Unternehmen TRS Trailbauers GmbH angelegt hat. Er soll den Kunden bei der Entscheidung helfen, welches Fahrrad das Richtige ist. "Welchen Unterschied gibt es von einem Fully auf ein Hardtail? Wie fahren sich die unterschiedlichen E-Bike-Motoren? Der Test ist effektiver als jede noch so gute Beratung", ist Schmidhofer überzeugt.