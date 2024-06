Franziskanerpater, Musiker und Youtube-Star, so stellt sich Manual Sandesh selbst vor. Auf der Videoplattform YouTube zählt der singende Ordensmann 42.500 Abonnenten, insgesamt hat er 491 Videos veröffentlicht. „Menschlichkeit ist die größte Religion“, lautet das Motto des Geistlichen. Popsongs, christlicher Rap, Schlager, Volksmusik: Pater Manuel ist in vielen Musikrichtungen daheim. Der Geistliche lebt in Wien und besucht nächste Woche zum zweiten Mal die Dolomitenstadt. „Meine Lieder sind mehr als nur Melodien - sie sind Ausdruck meiner Leidenschaft für Glaube, Liebe und Hoffnung“, erklärt Sandesh auf seinem Youtube-Kanal. „Ich möchte eine Botschaft der Akzeptanz und Freude vermitteln, die über alle Grenzen von Herkunft und Religion hinausgeht. Zusammen können wir eine Welt voller Liebe und Menschlichkeit schaffen.“

Die Dekanatsjugend Lienz holt den Youtube-Star mit seiner vierköpfigen Band für einen Auftritt auf den Lienzer Hauptplatz, die Stadt unterstützt diesen musikalischen Abend. „Pater Manuel wird uns ein Konzert der besonderen Art geben - mit Musik zum Nachdenken, zum Mitsingen, zum Mitschwingen, einfach, um den Spirit zu spüren“, spricht Dekanatsjugendleiterin Petra Egger eine Einladung aus.

Summer-Spirit-Veranstaltungen gibt es seit vier Jahren

Die „Summer Spirit“-Abende veranstaltet die Dekanatsjugend Lienz seit dem Jahr 2020. Zuerst trafen sich Jugendliche im Pfarrgarten von St. Andrä, um gemeinsam zu feiern, zu beten, zu singen bzw. zu musizieren und bei Feuerschale und Cocktails die Abende gemütlich und in Gemeinschaft ausklingen zu lassen. Zweimal fanden „Summer Spirit“-Veranstaltungen zuletzt beim Tristacher See statt.

„Heuer feiern wir unsere Gemeinschaft mit Pater Manuel Sandesh in der Stadt“, freut sich Egger. „Pater Manuel drückt mit seinen Liedern genau jene Botschaft aus, die wir in den vergangenen Jahren in den Jugendgebeten weitergegeben haben. Das Konzert am Lienzer Hauptplatz wird es ein musikalisches Jugendgebet mit Tiefgang, im Sinne von spirit*music*soul*.“

Der Eintritt ist frei.

Fang das Licht | Karel Gott & Darinka Cover | Carolina und Pater Manuel: