Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen der HLW Lienz konnten am 13. bzw. 14. Juni ein besonders arbeitsintensives Jahr zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Nach der vorgezogenen Reifeprüfung im letzten Herbst, den Diplomarbeitspräsentationen im März und der schriftlichen Matura stellten sie im Zuge der mündlichen Reife- und Diplomprüfung erneut ihr Wissen in beeindruckender Manier unter Beweis. Das breite Spektrum an gewählten Fächern spiegelte dabei die vielfältigen Interessen der Maturantinnen und Maturanten wider und so konnte sich die HLW 5A mit Klassenvorstand Gisela Trojer neben sieben ausgezeichneten und sechs guten Erfolgen auch über eine weiße Fahne freuen.