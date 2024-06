Die Bezirksgruppe des ÖAMTC Osttirol lud kürzlich zur Jahreshauptversammlung. Im Mittelpunkt standen die Ehrungen. 40 Mitglieder wurden für 25, 50 oder 55 Jahre treue Mitgliedschaft ausgezeichnet. Zudem gab es zwei Ehrrungen für „langjähriges, straffreies Fahren“. Auch im Bezirksausschuss wurden Jubiläen gefeiert: Gerhard Seirer wurde vor 25 Jahren erstmals zum Bezirksobmann gewählt, Kassier Werner Dobnig hält dem Verein ebenfalls seit 25 Jahren die Treue.

Die Veranstaltung im Saal der Lienzer Feuerwehrzentrale war gut besucht, wie ÖAMTC- Landesdirektorin Ursula Muigg erfreut feststellte. Sie lobte die Arbeit am Stützpunkt in Nußdorf-Debant, der rund zweieinhalb Jahre nach seiner Eröffnung immer noch als der modernste Stützpunkt in Tirol gilt. Norbert Kraler leitet das Team mit 15 Mitarbeitern. Insgesamt beschäftigt der ÖAMTC Tirol rund 300 Mitarbeiter. Auch die Mitgliederzahlen steigen an: 14.800 Personen sind es in Osttirol, tirolweit über 230.000.