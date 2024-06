Auch heuer konnten Ziegen- und Kuhkäse aus der Figerhof Hofkäserei in Kals am Großglockner die hochkarätige Jury bei der Verleihung des Kasermandls überzeugen. Im Rahmen der Messe Wieselburg findet die Prämierung von Käse und Milchprodukten alljährlich statt. Insgesamt 391 Proben von 134 Teilnehmern wurden eingereicht. Die Bewertung erfolgt durch eine Fachjury, die sich aus Experten aus dem landwirtschaftlichen Umfeld zusammensetzt.

Am 6. Juni wurden die Sieger bekannt gegeben. Für die in Öl eingelegten Topfenbällchen, die Glocknerkugeln, holte der Figerhof wieder das Kasermandl in Gold ab. Ebenfalls mit Gold prämiert wurde der ungereifte Frischkäse, die Glocknerlaibchen. Für den Ziegencamembert Glocknerweiß sowie den Ziegenschnittkäse Glocknerspitz durfte man jeweils eine Silbermedaille in Empfang nehmen.

„Sechs Medaillen bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“

Naturgemäß größer ist die Konkurrenz bei den Kuhmilchprodukten, doch auch hier zeigt sich Familie Jans mehr als zufrieden. Aus Bio-Heumilch werden Bergkäse und Camembert erzeugt. Der Weißschimmelkäse der Kalsertaler holte eine Silbermedaille, der Bergkäse „der junge“ sicherte sich eine Bronzemedaille. „Wir freuen uns über das heurige Ergebnis, das zeigt, dass wir mit insgesamt sechs Medaillen auf dem richtigen Weg sind“, sagt Philipp Jans. Die Produkte von Ziege und Kuh aus der Figerhof Hofkäserei finden sich in zahlreichen Geschäften in Osttirol, am Stadtmarkt oder in der Kalsertaler Genusshitte.