Die Vorbereitungen für die 33. Auflage des Internationalen Straßen- und Zirkusfestivals OLALA gehen in die finale Phase. Wer auf den Straßen der Stadt unterwegs ist, wird die ersten Plakate und Banner wahrgenommen haben. Im Cinex läuft der Trailer zum Festival, auf der Website findet man das umfangreiche Programm, der Zeitplan und zusätzliche Infos zum Konzept des Festivals. „Alles auf Schiene“, heißt es von Seiten der Organisation. Zum 33. Olala wurden 30 Künstlergruppen aus 14 Ländern eingeladen, die auf dem iDM Areal Ebnerfeld, in der Innenstadt und auf dem Gelände des Schloss Bruck das Publikum begeistern und verzaubern werden.

Auf dem iDM-Areal in Lienz wird wieder hochkarätige Zirkuskunst geboten © KK/Olala

Das Festival dauert heuer einen Tag länger und beginnt am 22. Juli und endet am 27. Juli. Alle Vorstellungen im Stadtzentrum sind frei zugänglich. Tickets benötigt man für das Zirkusprogramm auf dem iDM-Areal und für OLALA Magica auf Schloss Bruck. Der Vorverkauf beginnt am 22. Juni unter www.olala.at.