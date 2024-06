Am vergangenen Freitag machte die 37. Kitzbüheler Alpenrallye, wieder in Lienz Station. Bei sonnigem Wetter dominierte dann auch eine äußerst ausgelassene Stimmung, gepaart mit guter Laune das Geschehen am Hauptplatz in Lienz.

Rund 150 schmucke Automobile aus vielen Jahrzehnten präsentierten sich im Schatten der Liebburg und im Bereich des Grand Hotel Lienz, wo zahlreiche Schaulustige aus der Region und den benachbarten Bundesländern sowie aus Deutschland und Italien den Kurzaufenthalt nutzen, um einen Blick auf die metallenen Zeitzeugen anderer Epochen zu werfen.

Nachdem sich die Teilnehmer der Alpenrallye gestärkt hatten, rollte die Karawane in Richtung Großglockner Hochalpenstraße und von dort wieder zurück nach Kitzbühel.