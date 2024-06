In der Zeit zwischen 2. Juni, 17 Uhr und 5. Juni, 08.30 Uhr stahlen vorerst unbekannte Täter in Lienz insgesamt zehn Stück hochwertige E-Bikes beziehungsweise Mountainbikes, wodurch ein Schaden eines fünfstelligen Eurobereiches entstand. Nach umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektionen Lienz und Sillian konnten zwei ungarische Staatsangehörige im Alter von 29 und 37 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Sie wurden festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Sechs der insgesamt zehn gestohlenen Fahrräder konnten aufgefunden und den Geschädigten ausgefolgt werden. Die beiden ungarischen Staatsbürger werden der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.