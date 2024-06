Die Gemeinde Matrei hat gemeinsam mit der Klima-Energie-Modellregion (KEM) Sonnenregion Hohe Tauern und dem Klimabündnis Tirol ein Projekt gestartet, um den Radverkehr in der Region nachhaltig zu fördern. Dabei werden Maßnahmen ergriffen, die Matrei zu einer fahrradfreundlicheren Gemeinde machen sollen. KEM Manager Thomas Steiner: „Wir wollen mit der Teilnahme an dieser Initiative die nachhaltige Alltagsmobilität stärken und unter anderem potenziell sicherere, alternative Radrouten in der Gemeinde aufzeigen.“