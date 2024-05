Zweimal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze – das war die Ausbeute der Tanzschule Armin in Lienz bei den Dancestar World Qualifieres in Zell am See Anfang April dieses Jahres. Damals qualifizierten sich acht Tanzgruppen für die Weltmeisterschaft in Porec. Sara Schwab ertanzte den 1. Platz in der Kategorie Stepp. Die Krampusproductiongruppe holte sich den 3. Platz mit 32 Tänzern, auf die man besonders Stolz ist. Elias Stopp landete auf dem 1. Platz in der Kategorie Urban.