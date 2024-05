Im Mai fand in der Bezirksstelle Osttirol die kommissionelle Abschlussprüfung für angehende Rettungssanitäterinnen und -sanitäter statt, eine zentrale Aufgabe des Österreichischen Roten Kreuzes. Von den 17 Teilnehmern haben 14 die Prüfung erfolgreich bestanden, während die verbleibenden drei eine weitere Chance am 24. Mai erhielten und ebenfalls erfolgreich abschlossen. Somit haben alle 17 Teilnehmer aus Osttirol die Prüfung erfolgreich gemeistert. Die Ausbildung zum Rettungssanitäter erfordert intensives Lernen und großes Engagement. Neben 100 Stunden theoretischem Unterricht müssen sie auch 160 Stunden praktische Erfahrungen im Team und am Rettungswagen sammeln. Diese Ausbildung erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch Hingabe und den starken Willen, in Notlagen helfen zu können.

Die Ausbilder, die häufig ehrenamtlich tätig sind, standen den angehenden Rettungssanitätern über sieben Monate hinweg unterstützend zur Seite und bereiteten sie geduldig auf ihre zukünftigen Aufgaben im Rettungsdienst vor. Günter Payer, Leiter der Abteilung für Ausbildung und Freiwilligenkoordination, äußerte sich dankbar, zufrieden und stolz über den erfolgreichen Abschluss der neuen Kollegen.