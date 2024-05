Die Mathematiker von morgen kristallisieren sich aktuell am Lienzer Gymnasium heraus: Die Schüler konnten sowohl bei der Mathematik-Olympiade, als auch bei den internationalen Wettbewerben „Känguru der Mathematik“ und „Naboj“ überzeugen und ihr Talent beweisen. Dana Biasco (Klasse 4a) und Fabian Heinricher (Klasse 8b) nahmen am 20. März am Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene bei der Österreichischen Mathematik-Olympiade in Wels teil. Fabian Heinricher überzeugte seinen Betreuer Harald Wittmann und die Jury, indem er alle Aufgabenstellungen fehlerfrei bewältigte und sich somit unter 86 Teilnehmern den ersten Platz sichern konnte. Damit qualifizierte er sich für das Bundeswettbewerbsfinale in Raach am Hochgebirge, wo er sich von 29. bis 31. Mai mit den besten Mathematik-Nachwuchstalenten Österreichs messen wird. Auch Dana Biasco sammelte viele neue Erfahrungen und Eindrücke und will das Lienzer Gymnasium auch nächstes Jahr vertreten.