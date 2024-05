Mit ihrem Engagement sind sie Vorreiter in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz. Dafür wurden kürzlich 48 österreichische Gemeinden vom e5-Programm ausgezeichnet: 25 von ihnen erhielten den „European Energy Award“ in Silber und 23 Gemeinden sicherten sich den „European Energy Award“ in Gold und somit die höchste Auszeichnung. Viele engagierte Gemeinden würde Großartiges für den Klimaschutz leisten und durch sinnvolle Maßnahmen viel Energie sparen, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bei der Verleihung am Freitag in St. Veit. „Vorzeigebeispiele wie Straßenbeleuchtungen und gut isolierte Gemeindegebäude sind wichtig für die heimischen Handwerksbetriebe und vor allem eine Entlastung für das Gemeindebudget“, sagt die Klimaschutzministerin.

Für die Verleihung des „European Energy Award“ können sich sämtliche heimischen Kommunen qualifizieren, die am e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden teilnehmen. Eine Auszeichnung bekommen schließlich jene, die mehr als 50 Prozent aller möglichen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Versorgung mit erneuerbaren Energien und zum Klimaschutz umsetzen.

Ausgezeichnete Gemeinden

Über die Auszeichnung in Silber darf sich die Osttiroler Gemeinde Innervillgraten freuen, den Award in Gold gab es für die Gemeinde Assling.