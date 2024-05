Am Abend des 26. Mai wurde die Feuerwehr Alkus zu einem Brand in einem Heustadl gerufen, der nahe an einem Wohnhaus in Alkus ausgebrochen war. Die Besitzer bemerkten eine Rauchentwicklung im ersten Stock des Gebäudes und versuchten vergebens, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Personen wurden keine verletzt, die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. An dem Einsatz waren 50 Feuerwehrkräfte aus Alkus sowie Streifen der Polizei Lienz und Sillian beteiligt.