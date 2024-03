Aufmerksamen Fußgängern ist eine Verletzung am Stamm eines Kastanienbaums beim Klösterle in Lienz aufgefallen. Als Ursache vermuteten sie einen Biber. Denn am Stamm fehlt bis zu einer Höhe von einem halben Meter ein großes Stück Rinde. „Grundsätzlich haben wir Biber in Osttirol, und zwar von der Landesgrenze zu Kärnten bis nach Matrei“, erläutert Monika Eder-Trenkwalder, Biberbeauftragte für Tirol. Dass sich aber ausgerechnet beim Klösterle ein Biber niedergelassen hat, sei weniger wahrscheinlich. Zudem das südliche Ufer der Isel in diesem Bereich durch eine meterhohe Mauer verbaut ist.