„Nicht alles, was wir erlebt haben, werde ich euch heute erzählen können“, lächelte Rudi Dolezal bei seinem Auftritt in der Aula des Lienzer Gymnasiums, zu dem die Stadtkultur eingeladen hatte. Verschmitzt blickte er über den Rand seiner Brille. Dennoch verriet er launig, dass ihm der legendäre Queen-Frontmann Freddie Mercury bei einer Party in seinem Haus in England einmal spontan und höchstpersönlich eines der vier Schlafzimmer für eine „intensive Besprechung“ mit einer Sängerin vorbereitet hatte. Dolezal verpasste seinen Rückflug nach Wien.