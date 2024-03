Es war eine Marathonsitzung wie zu Zeiten von Andreas Köll. Fünf Stunden wurde im Matreier Rathaus am Dienstagabend diskutiert und beschlossen. Einen Teil der Sitzung nahm die Jahresrechnung für 2023 in Anspruch. Langatmig trug Finanzreferent Michael Rainer im Monolog 24 Seiten Bericht der Überprüfungsausschuss vor. Verlangt wurde das von Gemeinderätin Elisabeth Mattersberger (Gemeinsam für Matrei). Damit gab es einen Überblick über die Über- und Unterschreitung von Budgetposten. Deutlich überschritten wurden die Einnahmen durch die Kommunalsteuer, von der man letztlich mehr als zwei Millionen Euro verbuchen konnte. Bei den wichtigen Abgabenertragsanteilen hingegen steht ein Minus von 3,2 Prozent in den Büchern. Insgesamt erhielt Matrei in diesem Posten 5.182.800 Euro vom Bund.