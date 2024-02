Mit ihrem Team tourt Christina Obwexer derzeit durch die Lande. In Österreich und Bayern sorgen sie mit dem Projekt „Auf den zweiten Blick“ für Begeisterung, um nicht zu sagen, für Furore. Obwexer ist die Initiatorin und Ideengeberin. In Norwegen, in Italien, unter Wasser, in der Luft und in den Bergen war man dafür unterwegs, mit Startschuss vor zwei Jahren. Spektakuläre Fotos sind dabei entstanden, von körperbehinderten Menschen, die in Situationen dargestellt sind, in denen man sie nicht vermutet. Ob Klettern, Wandern, Tauchen oder mit dem Rollstuhl fixiert an einem Flieger und einem Luftballon schwebend: Fotograf Thomas Griesbeck, auch Projektpartner von Obwexer, hat wunderbare Momente festgehalten.