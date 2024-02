Am 28. Februar um 19 Uhr ist es so weit. „Auf den zweiten Blick“ wird nach den drei ersten fulminanten Präsentationen in Nordtirol und Bayern jetzt auch im Kultursaal Debant in Osttirol vorgestellt. Dieses Projekt, das Menschen mit Behinderung vordergründig ohne ihre Handicaps in spektakulären Fotos, die ihre Persönlichkeit und ihre Vorlieben in Szene setzen, vorstellt, kommt damit in die Heimat seiner Initiatorin Chrissi Obwexer, die selbst seit fast 20 Jahren querschnittgelähmt ist.

Dieser Rollstuhl hat selbstverständlich ihr Leben seit diesem Tag geprägt, doch sehr oft mehr als ihr lieb war, denn meistens blieb der erste Blick ihrer Gesprächspartner zu lange auf ihm hängen. Daraus entstand ihre Idee „des zweiten Blicks“, der den Fokus von der Behinderung zurück zu dem Menschen dahinter lenkt. Umgesetzt hat sie diese Idee zusammen mit dem begnadeten Fotografen und zweiten Projektleiter Thomas Griesbeck, alias Jack, mit der Event-Reihe „Auf den zweiten Blick“, die ursprünglich eigentlich nur, als Fotoausstellung konzipiert war.

Menschen mit Behinderung setzen ihre Vorlieben in Szene © KK/Griesbeck

Daraus entstanden ist allerdings ein Abend, der vielseitiger nicht sein könnte, denn es werden nicht nur imposante Fotos von wunderbaren Menschen vorgestellt, sondern diese auch auf die Bühne geholt, interviewt und in Texten von Silvia Ebner portraitiert. Durch den Abend führen wird im Kultursaal Debant Markus Warscher, der vielen nicht nur als Moderator bekannt ist, sondern auch als ehemaliges Mitglied der Osttiroler Percussion Band „Drumarctic“ sowie als Musiker in verschiedenen Bands, wie zum Beispiel „famfel“ oder „The Lying Facts“.

Ein Abend mit hoffentlich vielen Menschen

Der 28. Februar wird also ein spannender, abwechslungsreicher und in jeglicher Hinsicht verbindender Abend, an dem, so formuliert es Robert Mayer, einer der Protagonisten der Fotos und Geschichten, „sich hoffentlich viele Menschen miteinander austauschen, ins Gespräch kommen und eine gute Zeit miteinander verbringen.“ Der Eintritt dazu ist frei, Anmeldungen sind erwünscht, aber nicht notwendig.

Informationen dazu und zu „Auf den zweiten Blick“ im Allgemeinen, findet man uns auf www.aufdenzweitenblick.com

oder über instagram auf www.instagram.com/aufdenzweitenblick_com.

Spektakuläre Fotos sind entstanden © KK/Griesbeck

Klettern als Traum von Menschen mit Behinderung © KK/ Griesbeck Thomas