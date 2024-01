„Durch das Reden kommen die Leute zusammen. Seien es bau- und raumordnungsrechtliche Angelegenheiten, Anliegen aus den Bereichen des Verkehrsrechts, des Natur- und Umweltschutzes oder einfach das persönliche Gespräch mit mir“, mit diesen Worten lädt Bezirkshauptfrau Olga Reisner alle Osttiroler zu einer Bürgersprechstunde ein.

Stattfinden wird die am Donnerstag, den 22. Februar zwischen 13 und 16 Uhr in der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz. Wer nicht die Möglichkeit hat persönlich hinzugehen, kann den Termin auch per Videokonferenz wahrnehmen.

Anliegen werden geprüft

„Gemeinsam mit meinem Team werden wir jedes Anliegen sorgfältig prüfen und uns mit Hilfestellungen oder Lösungen rückmelden. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher“, erklärt Reisner und freut sich über rege Anteilnahme der Bevölkerung. Auch für viele weitere Leistungsangebote der BH Lienz können online schnell und einfach Termine vereinbart werden. Alle Informationen zu den Online-Terminvereinbarungen finden sich unter termin.tirol.gv.at.