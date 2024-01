In Tirol werden mehr Buben als Mädchen geboren. In der jüngeren Altersgruppe führt das zu einem Überhang bei Männern. Das dreht sich aber, je älter die Tiroler werden. Frauen haben eine höhere Lebenserwartung, weshalb der Frauenüberschuss im Alter zunimmt. In der Altersgruppe der hochbetagten Personen (85 Jahre und älter) leben um rund 74,5 Prozente mehr Frauen als Männer. Am 1. Jänner 2023 waren eine Tirolerin 108 und ein Tiroler 104 Jahre alt. Insgesamt waren 125 Tirolerinnen und 27 Tiroler 100 Jahre oder älter.