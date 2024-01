Eine bisher unbekannte Täterschaft erlegte in der Nacht auf Montag im Bereich der Wartschensiedlung in Untergaimberg ein Bockkitz. Derzeit besteht eine Schonzeit auf Rehwild. Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung der Täterschaft, die in fremdes Jagdrecht eingegriffen hat, werden an die Polizeiinspektion Lienz erbeten, die unter der Telefonnummer 059133-7230 erreichbar ist.