Zum sechsten Mal verlieh das Urlaubsportal „kinderhotel.info“ den kinderhotel.info-Award and die 50 besten Hotels mit Kinderbetreuung. Zur Auswahl standen rund 730 Familienhotels aus 14 europäischen Ländern. Das Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach konnte — wie bereits im Vorjahr — die Jury überzeugen und belegte Platz 16 im Gesamt-Ranking. Österreichweit belegt es den neunten, in der Tirol-Auswahl den dritten Platz.

Das auf 1450 Meter Seehöhe gelegene Hotel besteht seit 2015 und wird von Sabine und Gerhard Scherer mitsamt den Kindern Arian, Luis und Leni geführt. Sie konnten mit ihrem hoteleigenen Bauernhof mit Ponys, Zwergschafen, Hühnern, Katzen und Hasen überzeugen. Zudem sorgen eine sieben Meter hohe Kletterwand, die Mini-Bowlingbahn und eine Wasserwelt mit Rutsche für Begeisterung bei den kleinen Gästen. Eltern genießen die umliegenden Skipisten und Wandergebiete. Zu den aktuellen Erweiterungen zählt eine Teens-Lounge, ein Skiraum und eine Aprés-Ski Bar.

Der hoteleigene Bauernhof überzeugt die kleinen Gäste © KK/ALMFAMILYHOTEL SCHERER

Portal hilft bei Urlaubsplanung

Das auf Familienurlaube spezialisierte Portal www.kinderhotel.info verzeichnet jährlich mehr als fünf Millionen Seitenaufrufe und gilt als eine der größten Suchplattformen für Familienunterkünfte. Der Award für das Jahr 2024 wurde an die besten 50 Betriebe vergeben. 33 davon kommen aus Österreich, zwölf aus Deutschland, vier aus der Region Trentino-Südtirol und eines aus der Schweiz. „Für unseren Award haben wir die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels sorgfältig verglichen und die Gästezufriedenheit genau analysiert“, so Christoph Reichl, Redaktionsleiter von kinderhotel.info. Diese Auswertung zeigt, dass Kinder bei dem gemeinsamen Urlaub mit ihren Eltern nicht auf Schwimmbäder mit Wasserrutsche und Tiere verzichten wollen.