Zum sechsten Mal verlieh das Urlaubsportal „kinderhotel.info“ den kinderhotel.info-Award and die 50 besten Hotels mit Kinderbetreuung. Zur Auswahl standen rund 730 Familienhotels aus 14 europäischen Ländern. Drei Familienhotels aus Kärnten schafften es in die Top 50. Neben dem Familien Resort Petschnighof aus Diex in Völkermarkt, wurden auch zwei Oberkärntner Betriebe ausgezeichnet.

Das Familienhotel Kreuzwirt belegt kärntenweit den zweiten und im Österreich-Ranking den 18. Platz. Der Betrieb am Weißensee verbessert seine Platzierung jedes Jahr und erreichte diesmal Platz 29 in der Europa-Wertung. Der Kreuzwirt besteht seit 1930 und wird von Familie Aigner geführt. Das erste bio-zertifizierte Kinderhotel legt großen Wert auf Natur und Nachhaltigkeit. Zudem konnte auch die Kulinarik die Jury überzeugen.

Das Familienhotel Kreuzwirt am Weißensee wurde unter anderem für Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit prämiert © KK/HPHOTO/HANNES PACHEINER

Das Smileys Kinderhotel in Trebesing folgt in der Kärnten-Wertung auf dem dritten Platz. Österreichweit belegt der Betrieb den 27. Platz, in der Europa-Wertung sicherte er sich die 42. Position. Seit 110 Jahren heißt Familie Brandstätter in dem Haus mit Kapazitäten für maximal 30 Familien ihre Urlauber willkommen. Kinder bis zehn Jahren erfreuen sich an Indoor-Spielmöglichkeiten und vielen Unternehmungen im Wald und am Fluss. Erst kürzlich wurden alle Appartement-Kategorien, der Wintergarten, der Speisesaal und die Hotelhalle renoviert.

Beliebtes Portal für Familien

Das auf Familienurlaube spezialisierte Portal www.kinderhotel.info verzeichnet jährlich mehr als fünf Millionen Seitenaufrufe und gilt als eine der größten Suchplattformen für Familienunterkünfte. Der Award für das Jahr 2024 wurde an die besten 50 Betriebe vergeben. 33 davon kommen aus Österreich, zwölf aus Deutschland, vier aus der Region Trentino-Südtirol und eines aus der Schweiz. „Für unseren Award haben wir die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels sorgfältig verglichen und die Gästezufriedenheit genau analysiert“, so Christoph Reichl, Redaktionsleiter von kinderhotel.info. Diese Auswertung zeigt, dass Kinder bei dem gemeinsamen Urlaub mit ihren Eltern nicht auf Schwimmbäder mit Wasserrutsche und Tiere verzichten wollen.