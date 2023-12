4700 Besucherinnen und Besucher haben im Zielstadion und an der Rennstrecke den Weltcup-Riesentorlauf der Damen am Hochstein verfolgt. Dabei war es eine Steirerin, die das Publikum in Osttirol kurzzeitig auf einen rot-weiß-roten Podestplatz hoffen ließ. Julia Scheib brachte die Menge zum Kochen, als die Anzeigetafel im Ziel grün aufgeleuchtet hat. Als sie den Stuhl in der Sonne, der im Finale dann schon im Schatten stand, verließ, war die Stimmung immer noch gut. Gejubelt wurde etwa als Federica Brignone eine makellose Fahrt ins Ziel brachte. Ihr Fanclub aus Italien ist ebenfalls nach Lienz gekommen.

Hubertus von Hohenlohe genoss das Rennen im Zielstadion © Michael Egger

Besuch aus Mexiko

Dass das Lienzer Publikum aber durchaus auch Sympathien mit den USA hegt, zeigte sich beim Sieglauf von Mikaela Shiffrin. Die Menge tobte. Gratuliert hat unter anderem Hubertus Hohenlohe. Der mexikanische Ski-Oldie hat es sich in der ersten Reihe gemütlich gemacht. Die ÖSV-Chefriege rund um den Obertilliacher Christian Scherer verfolgte das Rennen ebenso im Zielraum. Im Ski Austria Lager hofft man nun auf einen rot-weiß-roten Podestplatz im Slalom.