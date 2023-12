Grünes Licht für Skiweltcup in Lienz

Der internationale Skiverband FIS hat grünes Licht für den Alpinen Skiweltcup in Lienz gegeben. Die Schneekontrolle wurde vom Südtiroler Josef Zingerle abgenommen. Dem Riesenslalom am 28. Dezember 2023 und dem Slalom am 29. Dezember steht damit nichts mehr im Wege!