Matrei tritt nun doch dem Gemeindeverband bei. Im September wurde gegen einen Betritt entschieden. In der Gemeinderatssitzung am Freitag einigten sich Mandatare auf Zahlung des Mitgliedsbeitrages für 2023. Noch im September war man im Gemeinderat der Ansicht, dass man den Tiroler Gemeindeverband nicht brauche. Wohl zu groß war die Erschütterung über die Pleite der Gemnova, die mit dem Tiroler Gemeindeverband verquickt war. Seit September hat sich einiges getan. Der neue Gemeindeverband-Präsident Karl Josef Schubert setzte sich nach dem negativen Beschluss des Matreier Gemeinderates mit Bürgermeister Raimund Steiner in Verbindung. „Dann haben wir intern diskutiert, ob wir den Verband brauchen. Da stellte sich heraus, dass er vor allem für Rechtsauskünfte wichtig ist“, sagte Steiner.

Im Gemeinderat einigte man sich schließlich doch auf einen Beitritt und auf die Zahlung des Mitgliedsbeitrages in Höhe von 9246 Euro, zwei Euro pro Einwohner. Matrei war bisher die einzige Osttiroler Gemeinde, die nicht dem Tiroler Gemeindeverband beigetreten ist, sie ist damit eine von drei Gemeinden in Tirol.