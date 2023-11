Es waren nicht die Stunden von Bürgermeister Raimund Steiner (Matreier Liste) am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung. Gleich eingangs der Tagung lästerte er über die Anwesenheit der Presse, was ihm einen Rüffel der Oppostition einbrachte. Der Tagesordnungspunkt „Verträge mit Winterdienst-Werkvertragsnehmern“ führte dann zu hitzigen Wortgefechten. Steiner informierte, dass die bisherigen Schneepflugfahrer - meist Landwirte mit entsprechendem Gewerbe - extrem hohe Stundensätze für ihre Arbeit erhalten hätten. 180 Euro brutto pro Stunde zahlte die Gemeinde Matrei für diese Winterdienste. Und für das Setzen von Schneestangen wurden bisher pro Stunde 120 Euro gezahlt.