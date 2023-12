Sie sind eine der jüngsten Tanzgruppen in Osttirol, die Sillianer Buibm. Und trotzdem haben sie in den vergangenen Jahren die meisten heimischen Bühnen schon bespielt. Und die Gruppe hat sich mittlerweile auch außerhalb des Bezirks, etwa in Südtirol, einen Namen gemacht. Doch eines hatten die Burschen aus dem Pustertaler Oberland bis jetzt noch nicht. Und das hat sich nun geändert. Mitte November wurde auf der Videoplattform Youtube der Boarische mit dem klingenden Titel „Schian Gruiß Daham“ veröffentlicht. „Dieser Titel erzählt vom Wechselspiel des Alltags und den tollen Festen am Wochenende im Leben der Musikanten. Wie der Stückname verrät, richtet er auch gleichzeitig allen Freunden und Fans der Musikgruppe einen schönen Gruß aus“, so Klarinettist Thomas Fürhapter.

Der Titel

Doch wie sind die Sillianer Buibm eigentlich auf den Titel des Liedes gekommen? Die Phrase „Schian Gruiß Daham“ stammt von Lukas Fürhapter, dem Baritonisten der Sillianer Buibm: Nach einem Auftrittstag bei bester Laune fiel ihm diese Phrase ein und sie wird seitdem als Abschiedsgruß unter den Bandmitgliedern verwendet. Auch bei Fans und Freunden der Musikgruppe ist der wohlwollende Spruch oftmals zu hören. Osttiroler wissen aber, dass der Spruch auch im Sinn von „Na Hawidere“ verwendet werden kann.

Buibm planen eine Tour

Aufgenommen wurde der Boarische im Tonstudio von Thomas Ortner in Außervillgraten, das erste Mal zu hören war er in Robert Wiesers Sendung im Fernsehsender MelodieTV. Neben dem virtuosen Harmonika-Solo komplettieren schmissige Einwürfe der Trompete und Klarinette den Gesang von Lukas Fürhapter, welcher für dieses Musikstück an die Gitarre wechselt. Die Sillianer Buibm kombinieren Oberkrainer-Sound mit einer witzigen Geschichte und laden mit diesem Boarischen zum Tanz ein. Aber nicht nur ein Stück, sondern auch gleich die ganze Tour der Band wurde danach benannt, nämlich die „SchianGruißDaham-Tour 2023“, welche in Ost- und Südtirol sowie Kärnten stattfindet.