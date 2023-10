Wer holt die begehrte Wanderfahne der Osttiroler Jungbauernschaft/Landjugend? Seit Wochen beschäftigt diese Frage die Mitglieder und Funktionäre der Organisation. Die Antwort gab es am vergangenen Samstag beim Bezirkslandjugendtag in Thurn, der unter dem Motto "Mission:Impossible" stand. Wie jedes Jahr hatten die Ortsvereine die Möglichkeit ein Protokollbuch des vergangenen Jahres abzugeben. Von einem unabhängigen Gremium wurden diese anschließend ausgewertet und je nach Anzahl der Veranstaltungen, aber auch nach Kreativität und Umsetzung Punkte verteilt.

Auf den dritten Platz schafften es die Sieger des letzten Jahres, die Ortsgruppe Innervillgraten. Zum zweiten Platz gratulierten die Bezirksobleute Barbara Preßlaber und Clemens Girstmair der Ortsgruppe Tessenberg. Platz eins geht heuer an die Landjugend aus Gaimberg. Ortsleiterin Eva Webhofer und Ortsbauernobmann Lukas Tiefnig nahmen die Fahne unter großem Applaus entgegen und präsentierten im Anschluss eine Leistungsschau des abgelaufenen Vereinsjahres.

Ehre wem Ehre gebührt war außerdem das Motto bei der Landjugend-Tagung. Verdiente Funktionäre wurden mit dem Silbernen Leistungsabzeichen der Tiroler Jungbauernschaft ausgezeichnet: Gerhard Goller aus Amlach, Lukas Kaplenig aus Lavant, Melanie Lackner aus Thurn, Anna Angermann aus Nußdorf-Debant und Lukas Mayerl aus

Dölsach nahmen auf der Bühne ihre Urkunden entgegen.

Landjugend drehte Film in Osttirol

„Unsere Organisation besteht aus so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Jungen Menschen mit verschiedenen Stärken und Interessen. Deshalb ist auch jedes einzelne Mitglied wichtig. Gemeinsam

kann man jede unmögliche Aufgabe meistern und so aus einer Mission:Impossible eine Mission:Possible machen“, sagte Bezirksleiterin Preßlaber in ihrer Rede. Mit dabei waren unter anderem Bundesrat Markus Stotter und der Landtagsabgeordnete Martin Mayerl (beide ÖVP), sowie Bezirksbäuerin Karin Huber und der Thurner Bürgermeister Reinhold Kollnig.

Sie amüsierten sich unter anderem bei der Vorführung eines eigenen Landjugend-Films unter dem Motto "mission impossible". Der ganze Bezirk wurde dabei zur Location. Lienz, Kals, Lavant, Heinfels und natürlich Thurn waren Schauplätze der Einlage. Mit den Sillianer Buibm wurde anschließend bis in die Nacht hinein gefeiert, DJ Cascade sorgte in der Disco für den richtigen Sound.