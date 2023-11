Es macht fassungslos und vielfach auch hilflos - in Österreich gab es heuer bereits 26 Femizide, davon sieben allein im Oktober. Weiters gab es heuer noch 29 mutmaßliche Mordversuche und schwere Gewalt durch (Ex)Partner oder Familienmitglieder oder durch Personen mit Naheverhältnis zum Opfer. Weiter ausgeholt gab es 127 Femizide in unserem Land zwischen den Jahren 2019 und 2022. Damit ist Österreich Spitzenreiter an Frauenmorden, die nahezu alle von Partnern oder Expartnern begangen wurden. Die kurze Erklärung zu den Femiziden: Ein Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts beziehungsweise aufgrund von „Verstößen“ gegen die traditionellen sozialen und patriarchalen Rollenvorstellungen, die Frauen zugeschrieben werden.