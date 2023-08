Ein Erste-Hilfe-Führerscheinkurs zu Schulzeiten begeisterte Bianca Pereira-Arnstein erstmals für die Arbeit mit Menschen – eine Faszination für das Zwischenmenschliche, die bis heute anhält. "Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn sowohl mit sehr alten Menschen als auch mit Kindern gearbeitet. Es ist interessant, die individuellen Bedürfnisse der Altersgruppen zu erkennen und dementsprechend auf die Personen einzugehen", sagt die 36-jährige Spittalerin, die derzeit mit der Organisation des 22. Erste-Hilfe-Landesjugendbewerbes des Roten Kreuzes beschäftigt ist. Dieser geht am Samstag in Seeboden über die Bühne, 70 Jugendliche aus ganz Kärnten werden dabei in 14 Bewerben gegeneinander antreten.