Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde Kurt Waltl, der Obmann des Österreichischen Kameradschaftsbunds (ÖKB) Dellach-Berg-Greifenburg, zu Grabe getragen. Der Dellacher, der 77-jährig am 13. August nach schwerer Krankheit verstorben war, übte auch die Funktion des Spittaler Bezirksobmann-Stellvertreters aus. Eine große Abordnung der Verbände des Bezirkes, darunter Bezirksobmann Sepp Wirnsberger und der Präsident des ÖKB Kärnten, Klaus Schack, war gekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auch der Kärntner Abwehrkämpferbund und das Schwarze Kreuz trauern um Kurt Waltl.

Waltl wird von seinen Kameraden als äußerst fleißiger, genauer, gewissenhafter und geradliniger Obmann beschrieben. Leider war es ihm nicht mehr gegönnt, das 50-Jahr-Jubiläum des Vereins, das nächstes Jahr ansteht, gemeinsam mit ihnen zu feiern. Der ehemalige ÖBB-Beamte war auch Spieler, Kassier und Unterstützer des SV Dellach im Drautal.

Kirchenchor und Bläserquintett umrahmten Messe

Dechant Josef Allmaier fand in der Dellacher Kirche die passenden Worte in der von ihm zelebrierten Messe. Der Kirchenchor unter Chorleiter Anton Obernosterer sowie ein Bläserquartett der Trachtenkapelle Dellach umrahmten am 23. August die äußerst würdige Feier. Unter den Klängen von "Ich hatt einen Kameraden" senkten sich die Fahnen zum letzten Gruß. Das Mitgefühl der Kameraden richtet sich an die Hinterbliebenen, besonders aber an Ehefrau Hannelore, die ebenfalls im Vorstand des ÖKB mitarbeitet.