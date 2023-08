Von 1. bis 20. August herrscht am Fuße von Burg Sommeregg in Treffling bei Seeboden wieder tiefstes Mittelalter! Wobei: Mit 19.000 Besuchern im Vorjahr allein bei den Ritterturnieren und noch weit mehr, die sich am kostenlos zugänglichen Markt mit Handwerksständen und Kulinarik in vergangene Zeiten versetzen ließen, sind die Ritterspiele ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region.

"Für uns sind die Ritterspiele das Wichtigste, was wir im Jahr veranstalten. Es gibt Gäste, die ihren Urlaub extra in diese Zeit legen. Dazu kommen die Nächtigungen von rund 40 Rittern, Boden- und Schwerkämpferinnen und Schaustellern, die drei Wochen lang da sind", erklärt Anna Riegler, die das Spektakel mit Bruder Lukas und ihrem Vater Frank Riegler organisiert und auch sonst im Familienbetrieb im Burgrestaurant tätig ist.

Weltklasse-Gaukler sorgt für "Handgeklapper"

Was die Familie besonders freut, ist, dass sie neben dem European Horse Stunt Team, das für die spektakuläre Show sorgt, mit Aaron Dewitz heuer wieder einen Weltklasse-Gaukler da haben: "Er war schon bei uns, zuletzt aber beim berühmten Cirque du Soleil engagiert. Er ist ein toller Künstler und Clown, der akrobatisch viel drauf hat und es versteht, das Publikum mitzureißen." Für Stimmung sorgen heuer auch drei mittelalterliche Musikgruppen.

Die Ritterspiele gibt es in der Form laut Riegler seit dem Jahr 2000. Im ersten Jahr habe man mit etwa 150 Besuchern gerechnet, geworden seien es dann schon 3000.