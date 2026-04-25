Aus dem bekannten „Lebensg‘fühl TeeCafé“ in der Bahnhofstraße wird „Das Bistro Spittal“: Nach Umbauarbeiten startet die Lebenshilfe Kärnten in Kooperation mit dem Land Kärnten mit einem neuen, inklusiven Gastronomiekonzept in die Zukunft und ermöglicht bis zu 13 Menschen mit Behinderungen ein sozialpflichtiges Gehalt statt Taschengeld. Bereits seit Juni 2021 ist das einstige TeeCafé ein Ort der Begegnung und Beschäftigung. Menschen mit Behinderungen waren im Rahmen des Werkstätten-Betriebs in Service und Küche tätig und konnten dort wertvolle Erfahrungen sammeln. Auch eine angeschlossene Werkstätte für kreative Bastelarbeiten war Teil des Angebots.

Mit dem Umbau, der im Herbst startete, erfolgt nun ein bedeutender Entwicklungsschritt: „Das Bistro Spittal“ wird als inklusives Kleinunternehmen geführt. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen hier nicht mehr im Rahmen einer Beschäftigungswerkstätte tätig sind, sondern als reguläre Mitarbeiter angestellt werden – mit Teilzeitverträgen und sozialversicherungspflichtigem Gehalt. „Mit ´Das Bistro Spittal´ setzt die Lebenshilfe Kärnten ein starkes Zeichen für Inklusion am Arbeitsmarkt“ freuen sich Bereichsleitung Elisabeth Lerch und die zukünftige Bistro-Teamleitung Christine Walder auf die baldige Eröffnung.

In Spittal entsteht ein inklusiver Gastronomiebetrieb © Lebenshilfe Kärnten

Speiseangebot und Probebetrieb

Auch das kulinarische Angebot wurde im Zuge des Umbaus erweitert: Durch die Vergrößerung der Küche können künftig noch mehr Speisen angeboten werden. Ein beliebter Fixpunkt bleibt erhalten – die bekannten Music Brunches werden weiterhin Teil des Programms sein. Der Probebetrieb startet an einem symbolträchtigen Datum: Das Soft Opening findet am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, statt. Die offizielle Eröffnungsfeier folgt am 2. Juni, um 10 Uhr.