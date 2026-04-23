Das Team der Kletterhalle Klesch St. Daniel im Gailtal veranstaltet am 9. Mai in Kooperation mit dem „Climbing Zoo“ das Charity-Klettern 2026. Mit dabei sind mehrere Kletterhallen in ganz Österreich, die Sport- und Schießstätte der einzige Kärntner Teilnehmer. Die Kletterveranstaltung dauert von 9 bis 19 Uhr. In diesen zehn Stunden müssen die angemeldeten Teams so viele Routen erklettern wie möglich. Entsprechend dem Schwierigkeitsgrad werden Punkte vergeben, die sich in Spenden für den wohltätigen Zweck verwandeln. Damit wird die Tageswerkstätte des AVS unterstützt. Die Verantwortlichen planen damit Sportgeräte zu kaufen und freuen sich über die Unterstützung.

Weitere Informationen finden Interessierte online unter www.kle-sch.at oder www.climbingzoo.at. Auf alle Teilnehmer und Gäste wartet zudem eine Tombola und ein Burger von Gailtalglut.