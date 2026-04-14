Das Urlaubsportal hundehotel.info hat die 50 besten Unterkünfte für einen Urlaub mit dem Vierbeiner ausgezeichnet. Zur Auswahl standen dabei über 700 hundefreundliche Unterkünfte aus 13 europäischen Ländern. Ausgezeichnet wurden Betriebe, die sich besonders auf die Bedürfnisse von Hunden und ihren Haltern spezialisiert haben.

Seit Sommer 2025 ergänzt eine eingezäunte Freilaufwiese das Angebot des Berghofs © Kk/gert Perauer

Als Neueinsteiger beim hundehotel.info Award 2026 schafft es das Hotel Garni Berghof in Bad Kleinkirchheim auf Anhieb auf den 2. Platz in Kärnten. Das hundefreundliche Angebot reicht von Wasser- und Futternäpfen, Decken und Schlafkörben bis hin zu hundefreundlichen Zimmern und Appartements, von denen einige über eine eingezäunte Terrasse verfügen. Auch der Frühstücksraum steht Gästen mit Hund offen. Spazierwege und ein Bachzugang befinden sich direkt beim Haus und seit August 2025 ergänzt eine 3000 Quadratmeter große eingezäunte Freilaufwiese das Angebot.