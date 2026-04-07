Mit spannenden Finalspielen endete kürzlich der Winter-Cup des Tennisclubs Feld am See-Döbriach. Von Jänner bis März wurden alle 14 Tage Gruppenpartien gespielt. In der Runde, die überwiegend aus Radentheinern besteht, waren auch Nockis-Star Gottfried Würcher und seine Lebensgefährtin Christiane Buxbaum dabei, wobei Buxbaum und Erich Jury als Sieger hervorgingen. Natascha Petrej und Gerwald Greibl landeten auf Platz zwei. Dritte wurden Margret Neidhart und Mario Hoi. Die Plätze vier und fünf belegten Ida Pirker und Daniel Petrej sowie Bettina Costerus und Gottfried Würcher.

Die Veranstaltung wurde mit großem Einsatz von Helmut Hoi organisiert. Bei der Siegerehrung bedankte sich Gerwald Greibl bei den zahlreichen heimischen Sponsoren für die schönen Preise.