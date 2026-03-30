Ein Riesenhaufen Strauch- und Baumschnitt türmt sich am Sauzipf-Gelände in Döbriach. So viel Brennmaterial haben die Leute vorbeigebracht, dass die „Sauzipfteifl“, die das Osterfeuer hier organisieren, die Anlieferung mit 30. März stoppen mussten. Am Samstag, den 4. April, wird daraus dann laut Organisatoren eines der größten Osterfeuer in Kärnten entzündet. Um 18 Uhr erst eines für die kleinen Besucher samt Kinder-Disco mit DJ Hase. Um 22 Uhr geht dann der große Haufen in Flammen auf, die Stimmung heizt DJ Dirty Dan an.

Junger Brauch in Oberdrauburg

Sind die Sauzipfteifl schon „alte Hasen im Osterfeuer-Geschäft“, wird der Brauch in Oberdrauburg erst seit kurzem gelebt, wie Martin Kircher, Obmann der dortigen Landjugend, erklärt: „Wir haben uns im Jahr 2021 gegründet und gedacht, wir versuchen es einmal mit einem Osterfeuer. Das war von Beginn an ein Erfolg.“ Zum geselligen Beisammensein, Ratschen und Feiern im wärmenden Feuerschein kommen nicht nur Besucher aus Oberdrauburg, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften gern vorbei. Diesen Karsamstag (ab 19.30 Uhr beim Feuerwehrhaus) entzündet der rund 50 Mitglieder zählende Verein das Osterfeuer zum vierten Mal. Das Brennmaterial in Form von entfernten Stauden und Bäumen bekommt die Landjugend von der Straßenverwaltung. „Das sind etwa sechs LKW-Ladungen. Die müssen wir am Veranstaltungstag noch einmal überklauben wegen der Vögel, die sich dort eingenistet haben könnten“, erklärt Kircher. Das lodernde Osterfeuer werde dann von der Feuerwehr abgesichert.

Bad Kleinkirchheim und Maria Luggau

Sicherheit steht allerorts an erster Stelle. So auch in Bad Kleinkirchheim, wo ebenfalls die örtliche Landjugend für das Osterfeuer verantwortlich zeichnet: Los geht es am Samstag um 19.30 Uhr beim Lindenkreuz in der Zirkitzen; das Feuer wird um 20.30 Uhr entzündet. Am Wiesengrund in Maria Luggau im Lesachtal sorgt die Katholische Jugend für das Osterfeuer im Anschluss an die Feuersegnung am Kirchplatz der Wallfahrtskirche um 20 Uhr.