Ein buntes Plakat deutet schon seit mehreren Wochen auf eine Neueröffnung in Spittal hin. Schnell konnten aufmerksame Shopping-Fans das Geheimnis lüften: Die deutsche Discounter-Kette „Centershop“ zieht mit einer Filiale in das Tauerncenter und übernimmt die Räumlichkeiten der ehemaligen Kik-Filiale. Anfangs hielt sich das Unternehmen bezüglich eines fixen Eröffnungsdatums noch bedeckt, inzwischen steht jedoch fest: Ab 25. April können zukünftige Stammkunden sich von dem Sortiment überzeugen.

„Wir bieten ein breites Repertoire von Baumarkt- und Gartenartikeln, Pflanzen und Blumen, Textil- und Haushaltswaren, Tierbedarf, Lebensmitteln und Drogerieprodukten bis hin zu Spiel-, Schreibwaren und Dekoartikeln. Zudem gibt es Saisonartikel, beispielsweise zum Fasching oder zur Weihnachtszeit. Zur Eröffnung finden unsere Kunden alles, was Heimwerker und Hobbygärtner begeistert – Produkte zum Renovieren, Verschönern oder Gestalten von Haus, Hof und Garten“, wird seitens der Marketingleitung mitgeteilt. Man wolle sich in der Region als „Saison-Discounter und Nahversorger“ etablieren.

Neue Ware und Mitarbeiteranzahl

Die neue Filiale umfasst eine Verkaufsfläche von rund 1150 Quadratmetern sowie eine Außenpräsentations- und Außenverkaufsfläche. Die Saison-Wechselfläche nimmt 450 Quadratmeter der Verkaufsfläche in Anspruch. Dort finden Kunden laufend neue Produkte. Zehn Mitarbeiter – die Anzahl schwankt abhängig von der Saison – bilden das Team vor Ort.