Der neue Spar-Supermarkt in St. Lorenzen im Lesachtal wurde feierlich eröffnet, seit heute läuft der Normalbetrieb. „Die Idee, die beiden Sparmärkte von Maria Luggau und Liesing zu einem zu vereinen“, erzählt der Geschäftsführer Paul Bacher von Spar-Kärnten, „entstand im Jahre 2021.“ Seit dieser Zeit verfolgte das Unternehmen dieses Ziel. Ein Geschäft dieser Größe im Lesachtal bei knapp 1300 Einwohnern zu verwirklichen sei etwas Außergewöhnliches. „Ohne einen heimischen Betreiber hätten wir dieses Projekt nicht in dieser Form umgesetzt“, so Bacher weiter. Mit dem gebürtigen Lesachtaler Bernhard Obernosterer und seinem ebenfalls in der Bundeshauptstadt lebenden Freund Daniel Gärtner aus Weißenstein wurden die gewünschten Betreiber gefunden. Jonas Guggenberger agiert als Filialleiter.